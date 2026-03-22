Умер Сайяр Хабибулин, известный татарский композитор

На 96-м году жизни скончался композитор Сайяр Хабибулин — автор популярной татарской песни «Эзлэдем, бэгърем, сине». Заслуженный деятель искусств Татарстана скончался на 95-году своей жизни в ночь на 22 марта.
Сайяр Хабибулин написал более 70 мелодий, которые стали золотым фондом татарской эстрады. Их исполняли Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Рафаэль Ильясов. Сегодня эти песни поют Идрис Газиев, Роза Хабибуллина, Ильгам Валиев и Алина Шарипжановка.
Свое 95-летие композитор отметил в январе этого года. На юбилее он признался в том, что никогда не думал дожить до такого возраста в том, что вся его жизнь в музыке. О том, когда и где будет организовано прощание с композитором станет известно позже, сообщает полномочное представительство Татарстана в Российской Федерации.