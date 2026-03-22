Более 1 100 заявок: иностранцы хотят переехать в Нижегородскую область

С 1 июля 2024 года в нижегородское кадровое агентство поступило свыше 1100 заявок от иностранцев, желающих переехать в Россию. Об этом сообщил глава агенства Якоб Пиннекер порталу «Живём в Нижнем».
За полтора года в регион уже перебрались около 100 человек (23 семьи) из США, Германии, Канады, Великобритании и Новой Каледонии. В ближайшее время ожидается прибытие ещё нескольких семей из Европы.
По словам Пиннекера, люди переезжают в поисках стабильности, профессиональных возможностей или духовных корней — и готовы вкладываться в новую жизнь в России.