Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1 100 заявок: иностранцы хотят переехать в Нижегородскую область

За полтора года в регион уже перебрались около 100 человек.

С 1 июля 2024 года в нижегородское кадровое агентство поступило свыше 1100 заявок от иностранцев, желающих переехать в Россию. Об этом сообщил глава агенства Якоб Пиннекер порталу «Живём в Нижнем».

За полтора года в регион уже перебрались около 100 человек (23 семьи) из США, Германии, Канады, Великобритании и Новой Каледонии. В ближайшее время ожидается прибытие ещё нескольких семей из Европы.

По словам Пиннекера, люди переезжают в поисках стабильности, профессиональных возможностей или духовных корней — и готовы вкладываться в новую жизнь в России.

