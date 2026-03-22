Красноярцам рассказали, как правильно избавиться от сухой травы и листвы

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю напоминает о правилах сжигания сухой травы и листвы. Открытый огонь разрешается разводить в яме глубиной не менее 30 см и диаметром нем более 1 метра. Расстояние до построек — не менее 15 метров. Разведение огня в металлической ёмкости допускается на расстоянии 7,5 метра от домов. Ёмкость объёмом до 1 кубометра должна быть прочно установлена. Сжигать траву можно только в безветренную погоду. Нарушение правил влечёт штраф для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей. Напомним, в этом году уже был зарегистрирован первый ландшафтный пожар.