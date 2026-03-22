Специалист сказал, можно ли бесплатно везти дошкольника в минской маршрутке

Можно ли бесплатно везти дошкольника в маршрутном такси? Этот вопрос порталу pristalica.by прокомментировал замдиректора — главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.
По его словам, право бесплатного проезда для детей до семи лет распространяется только на автобусы, троллейбусы, трамваи.
Маршрутные такси к этой категории не относятся, поэтому за проезд семилетнего ребенка родителям надо платить.
Посадить ребенка себе на колени, и таким образом избежать оплаты, тоже нельзя из-за соображения безопасности.
«При экстренном торможении есть опасность не удержать ребенка в руках. Кроме того, ремень безопасности рассчитан на одного человека», — подчеркнул Андрей Илларионов.
Кстати, стоя в маршрутке тоже ездить нельзя.
«Если есть такой факт, водителю грозит штраф», — отметил специалист.
Кроме того, бесплатно можно провести ребенка до семи лет в минском метро.
