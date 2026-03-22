Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист сказал, можно ли бесплатно везти дошкольника в минской маршрутке

Специалист рассказал о бесплатном проезде детей дошкольного возраста в общественном транспорте и в маршрутных такси.

Источник: Комсомольская правда

Можно ли бесплатно везти дошкольника в маршрутном такси? Этот вопрос порталу pristalica.by прокомментировал замдиректора — главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.

По его словам, право бесплатного проезда для детей до семи лет распространяется только на автобусы, троллейбусы, трамваи.

Маршрутные такси к этой категории не относятся, поэтому за проезд семилетнего ребенка родителям надо платить.

Посадить ребенка себе на колени, и таким образом избежать оплаты, тоже нельзя из-за соображения безопасности.

«При экстренном торможении есть опасность не удержать ребенка в руках. Кроме того, ремень безопасности рассчитан на одного человека», — подчеркнул Андрей Илларионов.

Кстати, стоя в маршрутке тоже ездить нельзя.

«Если есть такой факт, водителю грозит штраф», — отметил специалист.

Кроме того, бесплатно можно провести ребенка до семи лет в минском метро.

Кстати, юрист назвала варианты оспаривания белорусами постановления по фотофиксации нарушения на дороге — «письма счастья»: «В течение месяца — в ГАИ, в течение полугода — в прокуратуре».

А еще проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек.