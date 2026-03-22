На Дону в результате ДТП пострадал несовершеннолетний

21 марта 2026 года, в Каменске‑Шахтинском произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. Авария случилась в 00:50 в переулке Коммунистическом, 21. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» на перекрёстке неравнозначных дорог, из‑за чего произошло столкновение с транспортным средством Datsun on‑DO.