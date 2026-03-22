В Иркутской области вырастет число групп продлённого дня

Директора школ Иркутской области приняли участие в совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Обсуждались темы единого образовательного пространства, поддержки кадров и безопасности. Участниками стали руководители более 40 тысяч школ страны, среди них — порядка 300 директоров из Приангарья. В частности, обсуждался вопрос групп продлённого дня.
В минобре Иркутской области отметили, что продлёнка превращается из присмотра за детьми после уроков в полноценное пространство для учёбы и развития. Там ребята могут спокойно делать уроки, ходить на дополнительные занятия и ждать родителей в комфортной обстановке. То, что всё больше учеников хотят оставаться в школе после занятий, говорит о том, насколько такая форма организации свободного времени востребована.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул: такого серьёзного прогресса удалось добиться во многом благодаря тому, что активно расширяли сеть продлёнок в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» (он входит в нацпроект «Семья» и действует с 2025 года). Например, только за прошлый год в школах страны открыли 12 930 дополнительных групп для учеников начальной школы. Это превысило намеченные планы больше чем в 12 раз.
Нужно согласовать график работы продлёнок с тем, как складывается рабочий день у родителей.