Следком заведет уголовное дело из-за невыдачи лекарств жителю Ростова

Ростовчанин остался без лекарства и обратился в СК, ситуацию взяли на контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи заведут уголовное дело из-за того, что житель региона остался без необходимого ему лекарства. Выяснить ситуацию потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее в приемную главы СК обратился ростовчанин. Он рассказал, что у него есть заболевания, и ему нужно в течение всей жизни ежедневно принимать лекарство, но в 2026 году препарат выдавать перестали.

Из-за прерывания терапии самочувствие мужчины ухудшается, при этом он не может сам выкупить медикамент.

До этого донские следователи проводили процессуальную проверку, теперь должны возбудить уголовное дело. Отчет о ходе и результатах следствия ждет Александр Бастрыкин. Исполнение поручения главы федерального Следкома поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

