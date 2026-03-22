Русский музей фотографии и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

В Нижнем Новгороде подписано соглашение о многолетнем партнерстве между Русским музеем фотографии и нижегородским филиалом Высшей школы экономики. Стороны будут вместе развивать культуру, образование и просвещение. Об этом рассказали в региональном министерстве культуры.
Стороны договорились сообща заниматься развитием студенческой науки в гуманитарной сфере, поддерживать образовательные и исследовательские проекты и помогать в продвижении культурно-просветительских и выставочных проектов. В рамках сотрудничества планируется также проводить совместные исследования, создавать образовательные курсы по гуманитарным направлениям, устраивать семинары, конференции и круглые столы, и даже организовывать для студентов практику и стажировки.
Соглашение подписали директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Анна Бляхман и директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская. Договоренности, которые уже давно работают на практике, теперь получили официальное оформление.
Как отметила Анна Бляхман, за десять лет партнерства сложилась особая «питательная среда», где классическое образование переплетается с историей и искусством. По ее словам, такое сплочение культуры и науки помогает формировать гармоничную и многостороннюю личность. В подтверждение она привела примеры: выставка Волжской фотографической биеннале собрала три тысячи зрителей в стенах университета, а студенты вместе с музейными экспертами изучали историю вузовских корпусов.
— Такое сотрудничество позволяет ребятам не просто изучать историю и технологии, но и учиться чувствовать мир глубже, превращая академический путь в культурное путешествие, — отметила директор вуза.
Старт совместной работе дал лекторий «ПроЯвление», который проводят преподаватели ВШЭ в стенах Русского музея фотографии. Первой перед слушателями выступила кандидат филологических наук Мария Гельфонд. В своем выступлении она рассказала о том, как появление и развитие фотографии отразилось в поэзии XIX-XX веков.
Следующая лекция будет посвящена писателю-фотографу серебряного века Леониду Андрееву. Старший преподаватель департамента литературы и межкультурной коммуникации Алиса Мытарева расскажет о том, как он сочетал литературное творчество с увлечением фотографией. В планах также еще две встречи — в мае и июне.
Директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская подчеркнула, что сотрудничество между учреждениями всегда приносит важные результаты. Для музея это шанс расширить свою работу, глубже изучать коллекцию и находить новые способы ее осмысления. Для студентов и преподавателей университета, по ее словам, открывается возможность погрузиться в музейную среду, поработать с подлинными фондами и приобрести профессиональный опыт на новой площадке.
Напомним, ранее Министерство культуры Нижегородской области, Нижегородский художественный музей и НИУ ВШЭ — Нижний Новгород подписали соглашения о сотрудничестве на площадке НГХМ. Партнерство рассчитано на долгую перспективу и направлено на развитие города через знания, творчество и уважение к истории.