Русский музей фотографии и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

Как отметила Анна Бляхман, за десять лет партнерства сложилась особая «питательная среда», где классическое образование переплетается с историей и искусством. По ее словам, такое сплочение культуры и науки помогает формировать гармоничную и многостороннюю личность. В подтверждение она привела примеры: выставка Волжской фотографической биеннале собрала три тысячи зрителей в стенах университета, а студенты вместе с музейными экспертами изучали историю вузовских корпусов.