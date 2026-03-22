Учалинскую районную больницу Башкирии оснастили новым оборудованием

Электрокоагулятор позволяет проводить операции с высокой точностью.

Источник: Национальные проекты России

Современный электрокоагулятор установили в новой поликлинике Учалинской центральной районной больницы (ЦРБ) Республики Башкортостан, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Технику закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

С помощью высокочастотного тока аппарат разрезает и прижигает ткани во время хирургических вмешательств. Он позволяет проводить операции с высокой точностью, минимизируя кровотечения и снижая риск развития инфекций.

«Благодаря новому оборудованию наши специалисты смогут проводить медицинские манипуляции быстрее и эффективнее, обеспечивая пациентам максимальный уровень комфорта и безопасности», — подчеркнул детский хирург Учалинской ЦРБ Рашит Шаяхметов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.