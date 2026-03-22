В югорском селе Варьёган в 2026 году построят спортивный комплекс

Современный спортивный комплекс построят в селе Варьёган Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до конца 2026 года, сообщили в региональном департаменте внутренней политики. Возведение социально-значимых объектов соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В двухэтажном здании площадью более 1,7 тыс. кв. м разместят специализированные залы для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Также там обустроят тренажерный зал с профессиональным оборудованием, тренерские, медицинский кабинет, раздевалки и душевые. Сейчас специалисты уже смонтировали металлокаркас и приступили к облицовке цоколя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.