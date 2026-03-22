В югорском селе Варьёган в 2026 году построят спортивный комплекс

В двухэтажном здании площадью более 1,7 тыс. кв. м разместят специализированные залы для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Также там обустроят тренажерный зал с профессиональным оборудованием, тренерские, медицинский кабинет, раздевалки и душевые. Сейчас специалисты уже смонтировали металлокаркас и приступили к облицовке цоколя.