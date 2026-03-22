Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С погибшим на СВО Николаем Лаптевым простятся под Волгоградом

Молодого бойца похоронят в хуторе Ямы за Волгой.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 24 марта 2026 года простятся с военнослужащим, погибшим при исполнении долга в зоне спецоперации. В администрации Клетского сельского поселения сообщили о готовящихся похоронах Николая Лаптева, тело которого везут на родину. Боец числился пропавшим без вести. Он погиб так же, как и его отец Николай, который еще раньше подписал контракт.

— Траурная церемония прощания состоится 24 марта в 10.00 часов в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, — объявили в сельском поселении. Потерявшей мужчин семье Лаптевым чиновники выразили свои соболезнования.