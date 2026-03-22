С погибшим на СВО Николаем Лаптевым простятся под Волгоградом

В Волгоградской области 24 марта 2026 года простятся с военнослужащим, погибшим при исполнении долга в зоне спецоперации. В администрации Клетского сельского поселения сообщили о готовящихся похоронах Николая Лаптева, тело которого везут на родину. Боец числился пропавшим без вести. Он погиб так же, как и его отец Николай, который еще раньше подписал контракт.