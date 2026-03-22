Силовые ведомства Колымы представили более 100 вакансий на ярмарке

Региональные управления МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и службы приставов представили более 100 вакансий. Требуются не только следователи, оперативники и инспекторы, но и гражданский персонал: бухгалтеры, слесари и делопроизводители. По итогам встречи 28 человек прошли экспресс-собеседования, а восемь кандидатов уже приглашены на повторные встречи в ведомства.