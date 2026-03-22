Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовые ведомства Колымы представили более 100 вакансий на ярмарке

80 соискателей посетили ярмарку вакансий силовых структур.

Источник: Комсомольская правда

В областном центре прошла масштабная ярмарка вакансий, объединившая студентов и тех, кто мечтает о службе в погонах. Около 80 человек пришли узнать о возможностях трудоустройства в правоохранительные органы и спасательные службы. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Региональные управления МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и службы приставов представили более 100 вакансий. Требуются не только следователи, оперативники и инспекторы, но и гражданский персонал: бухгалтеры, слесари и делопроизводители. По итогам встречи 28 человек прошли экспресс-собеседования, а восемь кандидатов уже приглашены на повторные встречи в ведомства.

Участникам подробно рассказали о социальных гарантиях, льготах и перспективах карьерного роста. Как отметила руководитель ТЦЗН Магаданской области Ольга Климович, высокий интерес к ярмарке подтвердил готовность молодежи укреплять кадровый потенциал силовых институтов Колымы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru