Силовые ведомства Колымы представили более 100 вакансий на ярмарке

В областном центре прошла масштабная ярмарка вакансий, объединившая студентов и тех, кто мечтает о службе в погонах. Около 80 человек пришли узнать о возможностях трудоустройства в правоохранительные органы и спасательные службы. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Региональные управления МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и службы приставов представили более 100 вакансий. Требуются не только следователи, оперативники и инспекторы, но и гражданский персонал: бухгалтеры, слесари и делопроизводители. По итогам встречи 28 человек прошли экспресс-собеседования, а восемь кандидатов уже приглашены на повторные встречи в ведомства.
Участникам подробно рассказали о социальных гарантиях, льготах и перспективах карьерного роста. Как отметила руководитель ТЦЗН Магаданской области Ольга Климович, высокий интерес к ярмарке подтвердил готовность молодежи укреплять кадровый потенциал силовых институтов Колымы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru