Администрация президента сказала, как не дать заполнить информационный вакуум ложью

О том, как не дать заполнить информационный вакуум ложью, почему сохранение исторической памяти — это необходимость, 22 марта в мемориальном комплексе «Хатынь» сказал первый замглавы Администрации президента Беларуси Владимир Перцов. Фрагмент видео с его интервью опубликовал телеграм-канал агентства «Минск-Новости».
По словам Владимира Перцова, как только люди начинают забывать о трагедии, произошедшие на нашей земле в годы Великой Отечественной войны, особенно с мирным населением, то сразу начинает формироваться и распространяться альтернативная лживая история.
«Есть те, кто хотел бы этот вакуум заполнить своей информацией для того, чтобы подготовить поколения для того, чтобы здесь быть панами, для того чтобы оставить в живых только тех, кто будет обслуживать их интересы», — сказал Перцов и отметил, что эта пропаганда направлена первую очередь на молодежь.
Информационный вакуум всегда заполняется, подчеркнул первый замглавы Администрации президента.
Напомним, 22 марта в мемориальном комплексе проходит акция памяти «Приди и поклонись» (здесь подробнее).
Первым к Вечному огню был возложен венок от президента Беларуси Александра Лукашенко.
