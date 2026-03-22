В Комсомольске-на-Амуре преобразят сквер памяти героям СВО

Сквер памяти героям СВО благоустроят в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Сейчас специалисты расчищают территорию сквера. Затем они обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки, в том числе декоративные с элементами в военной тематике, смонтируют освещение. Также там разместят памятные монументы, посвященные героям специальной военной операции.
Кроме того, мастера преобразят территорию в районе аттракционов в парке «Судостроитель». А еще предусмотрено обновление сквера в парке имени Ю. А. Гагарина и пешеходной зоны в районе школ № 23 и № 6.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.