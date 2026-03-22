22 марта в Ростовской области объявлена ракетная опасность

Днем 22 марта в Ростовской области объявили ракетную опасность. Сообщение поступило в приложении МЧС.
Всем рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Напомним, в течение прошедшей ночи и утром в регионе действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Беспилотники ликвидировали в Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.