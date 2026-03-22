22 марта в Ростовской области объявлена ракетная опасность

Жителей Ростовской области предупредили о ракетной угрозе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 марта в Ростовской области объявили ракетную опасность. Сообщение поступило в приложении МЧС.

Всем рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Напомним, в течение прошедшей ночи и утром в регионе действовало предупреждение об угрозе БПЛА. Беспилотники ликвидировали в Тарасовском, Кашарском, Милютинском, Родионово-Несветайском районах Ростовской области.

