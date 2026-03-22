Россиян станут штрафовать за кормление голубей возле домов

По словам юриста Ольги Ошкиной, массовое скопление птиц может нарушать требования СанПиН, создавать риски инфекций, также голуби портят краску машин, лавочки и детские площадки.
«По статье 8.2 КоАП РФ “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды” неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей», — говорит Ольга Ошкина.
Она указала на то, что региональные и местные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения, утверждая правила благоустройства. Если же из-за кормления голубей окажутся повреждены скамейки, газоны или фасады зданий, ответственность может наступить по статьям региональных КоАП.