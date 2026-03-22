Днестр был загрязнён в 40 раз выше нормы: «Мы действовали с опозданием» — молдавский чиновник признал несостоятельность правительства

Уровень загрязнения воды в реке Днестр на момент обнаружения проблемы превышал допустимую норму более чем в 40 раз.
Об этом заявил, во время публичных дебатов, заместитель директора агентства «Apele Moldovei» Раду Казаку.
«Концентрация загрязняющего вещества была в 40 раз выше нормы. К сожалению, мы действовали с опозданием», — признал он.
Обозреватель Sputnik Молдова Геннадий Вакуловский считает, что Молдове необходим документ, регламентирующий деятельность на Днестре.
"Для таких экосистем нужен международный договор. Двусторонний, трехсторонний, просто региональный — не важно.
Нынешняя проблема с Днестром возникла оттого, что украинская сторона не имела права там какие-то субстанции складировать. А молдавская дипломатия при этом просто провалила вопрос Днестра, который для нас является жизненно важным", — уточнил Вакуловский.
Напомним, что на очистке Днестра от нефтепродуктов молдавские чиновники умудрились заработать миллионы.
Профессор кафедры экологии Киевско-Могилянской академии Евгений Хлобистов считает, что именно технические масла с Днестровской ГЭС и стали предметом загрязнения реки Днестр.
Также сообщалось, что задержку в информировании о загрязнении Днестра допустили и Украина, и Молдова.