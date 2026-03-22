Учитель математики из Калининграда стала лауреатом конкурса «Финансовая перемена»

Организаторы конкурса отмечают, что в этом году конкуренция была крайне высокой.

Педагог из школы № 11 Лидия Фокина вошла в число лауреатов престижного конкурса, организованного НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке Минфина России.

Ее конкурсная работа «Инновационные методы обучения финансовой грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» заняла третье место, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Жюри высоко оценило предложенный учителем подход, который делает сложные финансовые понятия доступными и понятными для всех детей, независимо от особенностей их здоровья», — отметили в пресс-службе.

9 апреля Лидия Фокина представит свою разработку на Всероссийской научно-практической конференции «Формирование финансовой культуры в эпоху цифровизации: киберграмотность и финансовая безопасность детей и молодежи», которая состоится в Москве.