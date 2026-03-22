Старшеклассники в Екатеринбурге перейдут на новый стандарт обучения

В Екатеринбурге и других городах России учеников 10−11 классов с 1 сентября 2027 года ждет переход на новый стандарт обучения. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель ИСМО имени В. С. Леднева Максим Костенко информагенству РИА Новости.
Школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные. При этом желающие получить углубленные знания смогут пройти курсы, в рамках которых можно будет создать спецклассы по медицине, инженерии и другим направлениям.
— Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет, — отметил Максим Костенко.
Отмечается, что хоть изменения и вступают в силу через полтора года, школам необходимо уже сейчас начать анализировать запросы родителей и закупать необходимое оборудование.