Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле резко усилились полярные сияния, но увидеть их ночью получится не везде

Самая яркая фаза началась, когда над большей частью России уже рассвело.

Источник: Клопс.ru

Полярные сияния на Земле резко усилились и в моменте достигли максимального уровня по десятибалльной шкале. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты прогнозировали, что сияния усилятся в ночь с 21 на 22 марта, однако это произошло позже, когда над большей частью России уже наступил день. К вечеру свечение может ослабнуть, и гарантий, что оно сохранится до темноты, сейчас нет.

По данным лаборатории, ситуация пока развивается по благоприятному сценарию: сильная магнитная буря не началась, хотя умеренные возмущения всё же фиксируются:

Не исключено, впрочем, что к вечеру всё станет наоборот — сияния уйдут, а бури придут. Природа не лишена своеобразного чувства юмора".

Учёные прогнозировали, что из‑за мощнейшей магнитной бури в небе над Калининградской областью будет видно полярное сияние.