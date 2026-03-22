Красноярцам рассказали, как сжигать сухую траву на участке без риска штрафа

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю В МЧС напомнили, как сжигать сухую траву на участке без риска штрафа. Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована или ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Сжигать траву и листву допускается на расстоянии 15 метров от домов и построек.