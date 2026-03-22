1000 экстремалов проверят «Стальной характер» в Волгограде

Волгоградцы смогут испытать себя на прочность в забеге «Стальной характер». Спортивное событие состоится 2 мая на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард».
Участникам придется преодолеть три трассы длиной в три, пять и семь километров. На пути им встретятся больше 15 препятствий: они будут ползти под колючей проволокой, поднимутся по вертикальной стене, пройдут через грязевые траншеи и ледяные ванны.
«Попробовать себя в экстремальных забегах могут все желающие, независимо от опыта и уровня физической подготовки», — подчеркивают организаторы.
Стартовать можно в команде или самостоятельно. Регистрация доступна на сайте соревнований.
