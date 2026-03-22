У владельца Audi A6 забрали авто за неуплату штрафов в Тольятти

В Тольятти полицейские привлекли к административной ответственности 34-летнего владельца Audi A6. За неуплату штрафов у него забрали автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки. Мужчина систематически не оплачивал штрафы, вынесенные по правонарушениям, зафиксированным автоматически», — рассказали в пресс-службе.
Водитель задолжал по штрафам более 150 тысяч рублей. Также у него имелись и другие задолженности на сумму более 1 миллиона 780 тысяч рублей. В результате судебные приставы арестовали транспортное средство нарушителя.
Теперь Audi A6 поместили на специализированную стоянку. Она будет там находиться, пока мужчина не погасит полностью задолженность. Кроме того, на водителя составили административный материал за неуплату штрафов.