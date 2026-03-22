В Рыбинске Ярославской области отремонтируют Дворец культуры «Вымпел»

Дворец культуры «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области обновят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.
«Кровля на здании мягкая, капитального ремонта не было давно. Ремонтировали локальными участками. Надеемся, что после ремонта проблем с кровлей больше не будет. Можно будет готовить проектно-сметную документацию и переходить к ремонту входных групп, технических и эвакуационных выходов», — сказал директор Дворца культуры Николай Пудовкин.
Помимо этого, в учреждении планируется заменить 10 оконных блоков в репетиционном классе, где проходят занятия творческих коллективов. Контракт рассчитан на два года, однако подрядчик планирует выполнить все работы в 2026-м.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.