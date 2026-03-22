Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мичуринске Тамбовской области отремонтируют школу № 15

В здании улучшат инженерные системы, заменят окна и двери.

Школу № 15 в Мичуринске Тамбовской области модернизируют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.

В здании улучшат инженерные системы, заменят окна и двери, обновят отделку внутренних помещений. Завершить работы подрядчик должен до 1 августа 2027 года.

В общей сложности в регионе планируют отремонтировать 11 школ. Среди них также есть Никифоровская школа № 2, Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова в Тамбове, Сосновская школа № 2 им. И. Ю. Уланова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.