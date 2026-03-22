В Шаховскую больницу Подмосковья закупили новый электрокардиограф

Современный электрокардиограф поступил в поликлинику Шаховской больницы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Главное преимущество нового устройства — высокая точность считывания сигналов и защита от помех. Цифровая система способна выявлять даже незначительные отклонения в работе сердца на ранних этапах, что особенно важно для предотвращения инфарктов и инсультов.
«Разница колоссальная. Старые пленочные аппараты часто давали погрешности из-за дрожания рук пациента или плохого контакта электродов. Новый аппарат автоматически фильтрует шумы, сохраняет данные в электронной карте. Это экономит время врача и, главное, время больного», — отметила заведующая кабинетом функциональной диагностики Дарья Хрусталева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.