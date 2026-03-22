В ЕАО отремонтируют общежитие Приамурского государственного университета

Капитальный ремонт общежития Приамурского государственного университета запланирован на территории Биробиджана. Работы будут проведены при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства Еврейской автономной области (ЕАО).
Всего в городе работают три общежития вуза. В двух из них реконструкция прошла в период 2022—2023 годов. Теперь ремонтные работы затронут общежитие на 312 мест.
В кампусах обновят и обеспечат оборудованием жилые комнаты, зоны отдыха и обучения. Также будут отремонтированы медицинский пункт, спортивный и творческий коворкинги, кухни, душевые и санузлы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.