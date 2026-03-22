Бесплатное второе ЭКО могут ввести в Беларуси для женщин с положительным первым

В Беларуси дорабатывают проект указа президента о проведении ЭКО.

Источник: Комсомольская правда

Проект указа президента «О проведении экстракорпорального оплодотворения» будет доработан в максимально сжатые сроки, сообщает БелТА. Среди нововведений — возможность второй бесплатной попытки ЭКО до 49 лет. Такая возможность будет предложена тем женщинам, которые смогли воспользоваться первой попыткой и получить результат — родить.

Как отметила замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Елена Гошкевич, если шанс стать мамой во второй раз требует семейных средств, это один разговор, а когда возможно за счет бюджетных средств — это другая история.

Кстати, бесплатное ЭКО станет возможным не только замужним, но и одиноким женщинам (здесь подробнее).

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что все «начали костылять» Аллу Пугачеву, снова ставшую матерью: «Детки, говорят, хорошие».

Мы писали, что кефирный продукт с бактерией долголетия аккермансией скоро появится в магазинах Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше