Бесплатное второе ЭКО могут ввести в Беларуси для женщин с положительным первым

Проект указа президента «О проведении экстракорпорального оплодотворения» будет доработан в максимально сжатые сроки, сообщает БелТА. Среди нововведений — возможность второй бесплатной попытки ЭКО до 49 лет. Такая возможность будет предложена тем женщинам, которые смогли воспользоваться первой попыткой и получить результат — родить.
Как отметила замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Елена Гошкевич, если шанс стать мамой во второй раз требует семейных средств, это один разговор, а когда возможно за счет бюджетных средств — это другая история.
Кстати, бесплатное ЭКО станет возможным не только замужним, но и одиноким женщинам (здесь подробнее).
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что все «начали костылять» Аллу Пугачеву, снова ставшую матерью: «Детки, говорят, хорошие».
