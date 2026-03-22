Возгорание на мусорном полигоне зафиксировали в Ростовской области

На полигоне ТБО в Ростовской области тушат возгорание, открытое горение уже ликвидировано.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи станицы Багаевской в Ростовской области зафиксировали возгорание на мусорном полигоне. Об этом 22 марта сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

— Выявлено задымление с очагом возгорания площадью около 50 кв. метров. К этому моменту открытое горение ликвидировано. Силами ООО «Экоград-Н» ведется пересыпка участка тления грунтом, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

На месте задействовали семь единиц спецтехники: бульдозер, экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Планируемый срок завершения работ — 25 марта.

