Бесплатная вакцина от клещевого энцефалита поступит на Урал в конце апреля

Препарат планируют закупить по итогам мартовского аукциона.

Поставка вакцины против клещевого энцефалита для льготных категорий жителей Свердловской области ожидается в конце апреля. Подготовку к закупке сейчас ведёт минздрав региона.

В марте планируется разместить аукцион на поставку препарата. Если закупка состоится, контракты смогут заключить в апреле, после чего вакцину направят в медучреждения региона.

Отметим, что прививка от клещевого энцефалита не входит в национальный календарь профилактических прививок. При этом в Свердловской области часть жителей может пройти вакцинацию бесплатно за счёт средств регионального бюджета.