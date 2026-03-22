Бесплатная вакцина от клещевого энцефалита поступит на Урал в конце апреля

Поставка вакцины против клещевого энцефалита для льготных категорий жителей Свердловской области ожидается в конце апреля. Подготовку к закупке сейчас ведёт минздрав региона.
В марте планируется разместить аукцион на поставку препарата. Если закупка состоится, контракты смогут заключить в апреле, после чего вакцину направят в медучреждения региона.
Отметим, что прививка от клещевого энцефалита не входит в национальный календарь профилактических прививок. При этом в Свердловской области часть жителей может пройти вакцинацию бесплатно за счёт средств регионального бюджета.