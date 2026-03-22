Превышение скорости на электросамокате грозит штрафом нижегородцам

Нарушение правил управления электросамокатами и электровелосипедами грозит штрафом. О необходимости соблюдения ПДД нижегородцам напомнила Госавтоинспекция.
Скорость движения средства индивидуальной мобильности (СИМ) не должна превышать 25 км/ч. Двигаясь по тротуару, пешеходной дорожке, обочине, водитель СИМ должен учитывать, что приоритет у пешехода.
Электросамокатам, электровелосипедам и другим СИМ запрещается выезжать на автомагистрали, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, не слезая с СИМ, передвигаться в зоне действия знака «Движение пешеходов запрещено», поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением или на дорогах с несколькими полосами в одном направлении.
На СИМ нельзя перевозить пассажиров, детей до 7 лет без специально оборудованных мест, осуществлять буксировку. Управляя СИМ, нужно обязательно держаться за руль хотя бы одной рукой.
За нарушение правил предусмотрен штраф 800 рублей. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, то штраф увеличивается до 1000−1500 рублей. Такой же штраф предусмотрен, если по неосторожности был причинён лёгкий или средний вред здоровью потерпевшему от СИМ.
Ранее сообщалось, что сезон электросамокатов в Нижнем Новгороде стартует в начале апреля.