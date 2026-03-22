На рабочей неделе в Красноярске установятся дневные плюсовые температуры

На предстоящей рабочей неделе в Красноярске ожидается теплая погода: дневные температуры будут устойчиво держаться в плюсовом диапазоне. По данным синоптиков Гидрометцентра России, в светлое время суток температура будет варьироваться от +3 до +7 градусов в течение недели. Ночами столбики термометров будут опускаться до отметок −2…+1. Солнечных дней в прогнозе пока нет: всю неделю будет облачно. В основном осадки ожидаются ночью в виде мокрого снега, а в начале и конце недели днём вероятен дождь. Напомним, в понедельник, 23 марта, на юге Таймыра и в центральных округах Красноярского края ожидается сильный ветер.