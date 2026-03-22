Витрина Алтайского края вошла в тройку лидеров проекта «Сделано в России»

Региональная витрина «Сделано в Алтайском крае» по итогам 2025 года вошла в тройку лидеров по объему продаж в рублях среди всех участников проекта «Сделано в России» на маркетплейсе Ozon. Виртуальная витрина создана в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
На витрине представлено более 8,5 тыс. товаров от 114 алтайских производителей. При этом год назад там было размещено около пяти тысяч позиций от 60 брендов. В разделе широко охвачены категории «Одежда», «Аптека», «Продукты питания», «Дом и сад», «Хобби и творчество» и «Детские товары». Наибольший покупательский интерес вызывают продукты питания и товары для здоровья.
«Высокие позиции, которые занял Алтайский край в федеральном проекте Ozon, — убедительное доказательство качества и востребованности продукции наших производителей. Рост числа участников и объемов продаж подтверждает, что маркетплейсы стали эффективным каналом продвижения локальных брендов на федеральный уровень», — отметила начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.