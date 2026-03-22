На Балтфлоте прошла тренировка по отражению нападения дронов

В Калининградской области прошла тренировка подразделений охраны военных объектов Балтийского флота по отражению БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба флота.
В ходе тренировки сводные группы радиоэлектронной борьбы выполнили задачи по постановке помех с помощью средств радиоэлектронного подавления, после чего группы огневого поражения уничтожили воздушные цели.
Также на специализированном полигоне военнослужащие отработали стрельбу из зенитной спаренной 25-мм установки и 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта «Утёс» по мишеням, имитирующих дроны условного противника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше