В Тюмени организовали фокус-группу для улучшения приложения «Транспорт 72»

Встреча фокус-группы для улучшения приложения «Транспорт 72» прошла в Тюмени. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Участники встречи ознакомились с обновленной версией приложения. В нем уже внедрили собственную карту и карту 2ГИС, чтобы пользователи могли выбирать тот формат, который будет комфортнее. Также в обновленной версии появились настройки для слабовидящих и специальные обозначения для транспорта, который приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров.
Одно из главных пожеланий фокус-группы — добавить к названиям ближайших остановок отображение направления движения в сторону конкретной улицы. Это поможет понимать, с какой стороны дороги садиться на автобус. Еще горожане попросили внедрить в приложение «Транспорт 72» раздел с новостями или уведомления об изменениях маршрутов, чтобы пользователи всегда были в курсе актуальных событий.
«Для нас и разработчиков очень важно слышать пользователей и отвечать на их вопросы. Именно обратная связь позволяет делать приложение не просто технически грамотным, а по-настоящему живым и удобным. Мы зафиксировали все предложения и в ближайшее время внимательно изучим их», — поделился заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.