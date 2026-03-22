Дончанин лишился 200 тысяч из-за подсмотренного пин-кода

Об этом случае рассказали в Главном управлении МВД по региону.

Житель Ростова лишился более 200 тысяч рублей из‑за того, что случайный знакомый подсмотрел пин‑код его банковской карты.

Потерпевший — 36‑летний ростовчанин — обратился в отдел полиции № 6 и заявил о пропаже около 200 тысяч рублей со своего банковского счёта.

Оперативники уголовного розыска провели необходимые мероприятия и задержали подозреваемого — 35‑летнего местного жителя.

Задержанный познакомился с потерпевшим на улице, после чего они вместе выпивали. Когда потерпевший решил снять деньги в банкомате, подозреваемый подсмотрел пин‑код от его карты, сообщили в донском главке.

Дождавшись удобного момента, мужчина похитил карту, снял с неё все средства (сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей) и успел их потратить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта», добавили в ведомстве.