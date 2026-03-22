Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Воронежской области

В Воронежской области в воскресенье, 22 марта, объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе как минимум до вечера понедельника, 23 марта. Об этом свидетельствует прогностическая карта ЦФО.
Согласно прогнозу, наиболее сложная обстановка ожидается в светлое время суток понедельника. До 18:00 местами по области сохранится плотный туман, который может спровоцировать задержки в работе транспорта.
Кстати, напомним, что в ближайшие дни погоду в Воронежской области будет диктовать антициклон. Нас ждут морозные ночи и солнечные теплые дни. В начале рабочей недели, 23−24 марта, воздух в районах прогреется до +12°, в Воронеже — до +10°.