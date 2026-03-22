В Ростове-на-Дону днём 22 марта завыли сирены. Тревожный сигнал прозвучал около 14:30.
Звуковой сигнал оповещения был слышен в центре города. По словам жителей улицы Лермонтовская, сирены работали примерно пять минут.
В настоящее время в донском регионе объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
