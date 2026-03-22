Из-за ремонтных работ на Кубани изменится расписание электричек

Кроме того, уже известно о грядущих изменениях на сочинском направлении, которые вступят в силу 29 марта. Количество ежедневных рейсов «Ласточки» между центральной частью Сочи и федеральной территорией «Сириус» увеличится с 30 до 43 пар. Это позволит уменьшить интервалы между поездами: с 38,5 минут до 26 минут в среднем, а минимальный интервал сократится с 8 до 6 минут. Обновленный график призван улучшить транспортную доступность и качество обслуживания на этом популярном маршруте.