Из-за ремонтных работ на Кубани изменится расписание электричек

В «РЖД» сообщили, что с 23 марта по 25 апреля пригородные электрички в Краснодарском крае будут ходить по скорректированному графику. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.
Изменения коснутся следующих направлений: Краснодар-1 — Новороссийск, Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе, Краснодар — Тимашевская — Староминская, Староминская — Орловка-Кубанская, Тихорецкая — Кущевка — Степная, Туапсе — Сириус, Сочи — Аэропорт, Аэропорт — Туапсе, а также Аэропорт — Роза Хутор.
Кроме того, уже известно о грядущих изменениях на сочинском направлении, которые вступят в силу 29 марта. Количество ежедневных рейсов «Ласточки» между центральной частью Сочи и федеральной территорией «Сириус» увеличится с 30 до 43 пар. Это позволит уменьшить интервалы между поездами: с 38,5 минут до 26 минут в среднем, а минимальный интервал сократится с 8 до 6 минут. Обновленный график призван улучшить транспортную доступность и качество обслуживания на этом популярном маршруте.