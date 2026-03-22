Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С Байконура стартовала ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС‑33»

АЛМАТЫ, 22 мар — Sputnik. С Байконура стартовала ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС‑33», который доставит на МКС более 2500 кг грузов.

Источник: Sputnik.kz

Около трети этого веса занимает топливо для дозаправки МКС — 828 кг. Грузовой корабль доставит в том числе российский прибор для наблюдения за Солнцем, благодаря этому радиотелескопу ученые смогут уточнить модели формирования солнечных вспышек и даже научиться их предсказывать. Монтаж выполнят космонавты во время выхода в открытый космос.

В космос отправится также сублимированный фильтр-кофе, сообщали ранее в «Роскосмосе».

Это первый пуск с восстановленного стартового стола для «Союзов», который был поврежден в ноябре 2025 года.