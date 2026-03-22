Занятия «Поговори с родителями» прошли в школах Ставропольского края

Их цель — вовлечение взрослых в процесс профессионального самоопределения подростков.

Школы Ставрополья провели профориентационные занятия «Поговори с родителями». Мероприятия были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.

Целью занятий стало вовлечение родителей в процесс профессионального самоопределения подростков и знакомство школьников с профессиями. Уроки прошли в формате доверительного диалога, где взрослые поделились с ребятами своими карьерными траекториями и опытом.

Например, в школе № 1 Ставрополя перед обучающимися выступили сотрудники Горгаза. Гости рассказали о своей работе, а также продемонстрировали специальное оборудование и экипировку спасательной службы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.