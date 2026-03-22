Рыбаки поймали в центре Петербурга аномально большую рыбу

Два рыбака похвастались уловом, который попался им в Неве возле Васильевского острова. Мужчины опубликовали фото с огромными судаками размером с руку. Средний размер этой рыбы 50−60 см, но в природе отдельные особи могут вырастать до 130 см.
— Сезон жидкой воды открыт бомбезно. Судачок порадовал! — похвастались рыбаки.
Однако, в ответ получили от коллег море критики. Рыбакам высказали претензии, за то, что они выловили крупных самок с икрой и это может повлиять на популяцию судака в Неве.
— Дайте отнереститься мамкам. Чего творите! Изловил, сфотографировал, отпустил, — пишут другие рыбки.
— Потом будут крики «судака нет», видите же, что мамки, нельзя ради наживы так. Не думаю, что вы последние макароны покупаете. Не правильно это! — возмущаются в группе посвященной рыбалке в Петербурге.
Кроме того, участники группы обратили внимание на лодку, стоящую на заднем плане. Сезон навигации пока не открыт и выходить на воду нельзя. Другие рыбаки предложили подключить рыбнадзор. Но нашлись и те, кто порадовался за коллег, а критику списал на зависть.