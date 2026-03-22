Сварщики в Нижегородской области могут получать до 180 тысяч рублей в месяц

Зимой 2026 года работодатели Нижегородской области были готовы платить сварщикам в среднем 179 732 рубля в месяц. По сравнению с прошлым периодом динамика средних зарплатных предложений в регионе выросла на 59%. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито Работа», проанализировав вакансии для начинающих специалистов с опытом от года до трех лет.
Спрос на квалифицированных сварщиков остается высоким: без них невозможно представить ни строительство, ни машиностроение, ни судостроение. Предприятия активно модернизируют цеха, так что рабочих рук требуется все больше. При этом растет и интерес со стороны самих соискателей: в январе-феврале количество резюме сварщиков увеличилось на 73%.
Впрочем, 179 тысяч рублей — это усредненный показатель. Итоговый доход сварщика сильно зависит от того, где именно он работает, какой у него разряд и на какой график он готов выйти. В отрасли популярны сменный и вахтовый методы, поэтому финальная сумма выплаты может быть выше, если специалист готов к переработкам или работе в сложных условиях.
Таким образом, Нижегородская область вошла в топ-6 регионов по уровню зарплатных предложений для сварщиков. Первое место в рейтинге заняла Тверская область. Там сварщикам предлагают в среднем 211 263 рубля в месяц (+54% за год). На втором месте — Мурманская область с показателем 192 590 рублей. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область, где среднее предложение для сварщиков достигло 186 872 рубля.
