На 22 марта в Ростовской области запланировали плановые выжигания травы

Жителей 14 муниципалитетов Дона предупредили о плановом выжигании сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 марта, в Ростовской области проведут плановые выжигания сухой растительности. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что всего в течение дня должны выполнить 38 выжиганий сухой в 14 муниципалитетах. Напомним, в период с 16 по 20 марта на Дону траву планово выжгли на общей площади более 500 га.

Выжигание растительности необходимо для профилактики неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров. Такие работы ведут под наблюдением пожарных.

