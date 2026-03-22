На 22 марта в Ростовской области запланировали плановые выжигания травы

Сегодня, 22 марта, в Ростовской области проведут плановые выжигания сухой растительности. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что всего в течение дня должны выполнить 38 выжиганий сухой в 14 муниципалитетах. Напомним, в период с 16 по 20 марта на Дону траву планово выжгли на общей площади более 500 га.
Выжигание растительности необходимо для профилактики неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров. Такие работы ведут под наблюдением пожарных.
