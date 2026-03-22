В Приангарье внедрили возможность телемедицинских консультаций в чат-боте

Жители Иркутской области могут узнать о возможности проведения телемедицинских консультаций при записи к врачу через чат-бота в мессенджере MAX, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Сервис развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Проведение телемедицинских консультаций — это удобный, быстрый и безопасный способ получения медицинской помощи. Он помогает снизить нагрузку на медицинские учреждения, уменьшить очереди и сделать процесс получения медицинских услуг более гибким и доступным», — отметил министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
Решение о возможности проведения телемедицинской консультации в каждом конкретном случае принимает лечащий врач. Пациент может получить рекомендации по профилактике заболеваний, прохождению обследования, корректировке ранее назначенного лечения.
Чтобы записаться к врачу, жители региона могут воспользоваться официальным чат-ботом. В нем доступна полная информация о расписании специалистов той поликлиники, к которой прикреплен пациент.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.