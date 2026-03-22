Корабль «Прогресс МС-33» вывели на орбиту

Ракета стартовала в 15.00 мск. Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и сделает за это время 34 оборота вокруг Земли. Как ожидается, он пристыкуется к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции в 16.35 мск 24 марта.