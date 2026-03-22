Корабль «Прогресс МС-33» вывели на орбиту

КОРОЛЁВ (Московская обл.), 22 мар — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция пуска.

Ракета стартовала в 15.00 мск. Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и сделает за это время 34 оборота вокруг Земли. Как ожидается, он пристыкуется к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции в 16.35 мск 24 марта.

«Прогресс МС-33» привезёт на станцию грузы для экипажа и систем станции, топливо, питьевую воду и кислород. Он доставит аппаратуру изучения солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которую космонавты в будущем установят в открытом космосе.

Пуск стал первым после ремонта стартового стола площадки № 31 на Байконуре, который был повреждён в ходе пуска ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-28» 27 ноября.