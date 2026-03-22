В Абинском районе прошла церемония перезахоронения солдат Великой Отечественной

В Краснодарском крае перезахоронили останки 29 солдат Красной Армии, павших во время Великой Отечественной войны на земле Абинского района. В церемонии приняли участие представители силового блока, казачества, ДОСААФ России, а также ветераны, поисковики, юнармейцы и местные жители.
Эти останки были найдены и извлечены поисковыми группами Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» и Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск». Поисковые работы, в ходе которых были обнаружены останки, велись в 2025 году.
«Благодаря архивным исследованиям удалось установить личность одного из погибших: это курсант Акопян Акоп Амаяков, 1923 года рождения. Он пропал без вести в октябре 1942 года в окрестностях хутора Эриванского Абинского района», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Церемония прошла с соблюдением всех полагающихся традиций и обрядов, что подчеркнуло глубокое уважение к подвигу советских людей, отдавших свои жизни в боях Великой Отечественной войны.