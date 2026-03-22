Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абинском районе прошла церемония перезахоронения солдат Великой Отечественной

В Краснодарском крае нашли и перезахоронили останки 29 солдат Красной Армии.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае перезахоронили останки 29 солдат Красной Армии, павших во время Великой Отечественной войны на земле Абинского района. В церемонии приняли участие представители силового блока, казачества, ДОСААФ России, а также ветераны, поисковики, юнармейцы и местные жители.

Эти останки были найдены и извлечены поисковыми группами Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» и Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск». Поисковые работы, в ходе которых были обнаружены останки, велись в 2025 году.

«Благодаря архивным исследованиям удалось установить личность одного из погибших: это курсант Акопян Акоп Амаяков, 1923 года рождения. Он пропал без вести в октябре 1942 года в окрестностях хутора Эриванского Абинского района», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Церемония прошла с соблюдением всех полагающихся традиций и обрядов, что подчеркнуло глубокое уважение к подвигу советских людей, отдавших свои жизни в боях Великой Отечественной войны.