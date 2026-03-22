В Улан-Удэ расширят проект комплексного развития территорий

Еще одно городское пространство будет включено в проект комплексного развития территорий в Улан-Удэ, сообщили в Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. Улучшение городской среды отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Речь идет о территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Зои Космодемьянской, Павлова, Спартака и Терешковой. Реализация проекта позволит обновить район и создать современную городскую среду.
«Документ включает 21 многоквартирный дом в обозначенных границах. Большинство — это старые деревянные постройки, две из них — с официальным статусом аварийных. Для включения в проект нужно согласие двух третей собственников в каждом доме. Для сбора голосов мы проведем общие собрания. По итогам голосований станут известны точные границы обновляемой территории», — прокомментировал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.
В настоящее время проводятся собрания собственников жилья — для каждого дома выделен отдельный день. Чтобы горожане не пропустили голосование, информацию о точной дате направляют через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства и другие каналы информирования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.