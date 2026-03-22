«Громадный дракон и замок для принцесс»: ремонт детской площадки в Макс-Ашманн-парке планируют закончить к Дню города

На работы выделяют более 60 млн рублей.

Ремонт детской и спортивной площадок в Макс-Ашманн-парке в Калининграде планируют завершить к Дню города. Об этом журналистам рассказал руководитель Дирекции ландшафтных парков Дмитрий Смищук.

«Мы подумали, что стандартные площадки не подходят. Хотелось чего-то нового. И решили сделать сказочную тему. Там появится громадный дракон с разными лазелками и так далее. И рядом установят замок. А дальше детская фантазия будет сама работать — принцессы спасаются от дракона в замке или рыцари будут их спасать», — рассказал Смищук.

В Макс-Ашманн-парке также обустроят спортивную площадку с тренажёрами. Её сделают универсальной: можно будет играть в футбол или баскетбол.

Проект реализуют компании «Континент» и «Эксперт Строй». Помимо обустройства площадок в парке обновят покрытие. Все работы обойдутся в 62 миллиона рублей.

Детскую площадку в Макс-Ашманн-парке открыли в 2018 году. Территорию подготовили на деньги городского и регионального бюджетов. Оборудование закупили за счёт средств фонда «Обнажённые сердца» модели Натальи Водяновой.