В Новосибирской области набирают популярность центры здоровья

Центры здоровья в Новосибирской области в 2025 году приняли 102 тысячи человек, что на 50 тысяч больше, чем в 2024-м. Медучреждения работают в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В области работают 15 центров здоровья: 10 взрослых и пять детских. Они ориентированы на помощь людям, которые хотят сбросить лишний вес, отказаться от курения, проверить основные параметры здоровья, получить консультации по ведению здорового образа жизни.
Посетить центр здоровья может любой желающий. Для этого необходимы полис ОМС и паспорт. Прикрепления к поликлинике не требуется. Записаться в центр здоровья можно на портале госуслуг, по номеру единой регистратуры 122 и с помощью чат-бота «Мое здоровье НСО» в мессенджере MAX.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.